РИАМО - 19 мар. Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», около 30% жителей России откладывают часть своих доходов в сбережения, пишет в пятницу газета «Ведомости».

В 2020-м году деньги откладывали 28% граждан. Кроме того, еще 64% респондентов завили, что будут копить деньги в 2021 году.

«Большинство опрошенных (42%) сказали, что откладывают деньги на черный день, 25% копят на поездку в отпуск, а 24% планируют накопить на квартиру», — говорится в материале.

Порядка 20% россиян копят деньги на ремонт жилья, 18% — на детей. Еще 16% откладывают деньги с доходов на покупку машины. Около 13% опрошенных берегут средства на лечение.

Кроме того, 12% граждан копят на обучение, а каждый десятый (10%) — на покупку новой одежды и обуви. Из накопленного 8% жителей страны планируют купить новый смартфон или ноутбук, а еще 7% — бытовую технику. Около 5% респондентов откладывают деньги на дачный сезон.