РИАМО - 19 мар. Женщины в Московской области приходят в бизнес активнее мужчин. Количество первых в статусе ИП выросло за последние 12 месяцев на 38%, а число вторых — на 20%, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса электронных платежей ЮMoney.

К Международному дню клиента, который отмечается 19 марта, специалисты сервиса изучили, насколько эффективно работают в бизнесе мужчины и женщины как ИП или самозанятые.

Московская область вошла в пятерку регионов РФ по росту за год числа ИП и самозанятых как среди мужчин, так и среди женщин. ЮKassa учитывала в исследовании данные о платежах, которые с ее помощью бизнесмены и предпринимательницы приняли от клиентов с февраля 2020-го по февраль 2021 года.

Женщины активнее становятся индивидуальными предпринимателями

Подмосковье заняло третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по обороту платежей, которые мужчины и женщины в статусе ИП приняли от клиентов за год. Число женщин в статусе ИП выросло за год на 38%, число мужчин — на 20%.

У женщин, которые работают как ИП в Подмосковье, оборот платежей вырос за год почти в двое, количество продаж — примерно также. А вот средний чек увеличился всего на 8% — до 6549 руб.

У мужчин со статусом ИП все три показателя тоже стали больше. Обороты платежей за последние 12 месяцев выросли на 39%, количество продаж — в 2,1 раза. При этом средний чек подрос только на 3% и составил 6895 руб.

Женщины рвутся в самозанятость

В 2020 году самозанятость стала региональным трендом, который продолжается и в 2021 году. Число самозанятых женщин в Подмосковье за год увеличилось в 4 раза, а мужчин — в 2,5 раза.

Оборот платежей у самозанятых женщин, которые ведут бизнес в регионе, вырос за год в 7 раз, а количество продаж — в 11 раз. У самозанятых мужчин эти показатели меньше: оборот платежей увеличился в 4,5 раза, а их число — в 4 раза.

Возрастные показатели

Количество женщин в бизнесе растет не только в Подмосковье, а по всей России. За год число ИП среди российских женщин увеличилось на 38%, среди мужчин — на 22%.

По самозанятым эти показатели выросли в 5,5 и 3 раза соответственно. При этом мужчин в статусе ИП на 26% больше, чем женщин, а среди самозанятых, наоборот, первых на 48% меньше, чем вторых.

Женщины от 31 до 40 лет оказались одними из самых предприимчивых. Среди ИП их доля составляет 48%, среди самозанятых — 45%. Самый большой рост числа ИП среди женщин показала за год возрастная группа 20-30-летних — на 70%. Количество самозанятых в ней увеличилось еще сильнее — в 5,6 раза.

Мужчин от 31 до 40 лет оказалось больше всего среди ИП и самозанятых: 48% и 42% соответственно. В возрастной группе 20-30-летних число ИП выросло за год на 46%, количество самозанятых — в 3,4 раза.

Регионы-лидеры

Как среди мужчин, так и среди женщин больше всего ИП и самозанятых работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях — около 42%.

Число мужчин в статусе ИП сильнее всего выросло за год в Алтайском крае, а количество женщин — в Ленинградской области. По росту числа самозанятых среди мужчин и женщин лидером оказался Санкт-Петербург.

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