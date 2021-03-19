РИАМО - 19 мар. Специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщили, что переписки могут стать опасными в обновленном пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты напомнили, что WhatsApp является американским приложением. А значит, компания строго подчиняется законам США.

«Данные мессенджера могут передаваться западным спецслужбам без необходимых на то оснований. Американские спецслужбы имеют широкие полномочия для осуществления тотального шпионажа за пользователями по всему миру», — говорится в материале.

Кроме того, WhatsApp и Facebook резервируют значительные суммы на потенциальные штрафы, которые они могут получить за нарушение принципов обработки информации.