РИАМО - 19 мар. На платформе проекта по трудоустройству молодежи «ВРаботе» доступны вакансии от 170 организаций, среди них есть крупные зарубежные компании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На платформе также размещены ссылки на Telegram-канал и онлайн-бот, где представлены все вакансии проекта.

«Проект «ВРаботе» стал первым из агрегаторов вакансий для молодых специалистов в России, который предоставил возможность трудоустроиться в крупнейшие компании с мировым именем», — подчеркнул руководитель проекта «ВРаботе» Амир Сараков.

По его словам, также запущен новый суббренд от проекта — платформа для профориентации школьников и студентов колледжей «Вокруг профессий». На новой платформе появится информация о московских вузам с обзорами специальностей и полезной информацией для поступления.

Кроме того, на сайте «ВРаботе» можно ознакомится с материалами онлайн-форума «Практикуй» и с проектами «Марафон карьеры» и «Экспертная мастерская».

Проект для трудоустройства молодежи «ВРаботе» появился в июле 2020 года.