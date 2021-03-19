РИАМО - 19 мар. Советский актер театра и кино Александр Казимиров скончался в возрасте 76 лет, сообщает Газета.ru.

«Казимиров ушел из жизни 13 марта, причина смерти актера не приводится», — говорится в сообщении.

Казимиров родом из Одессы. Там же он окончил театрально-художественное училище. Затем поступил в труппу Одесского русского драматического театра.

На счету Казимирова большое количество киноролей. Зрителям он запомнился по роли отца Королькова в фильме «Приключения Электроника». Также играл в сериалах «Ликвидация», «Сонька золотая ручка», «Анка с Молдованки», «Женская логика-2».