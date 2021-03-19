РИАМО - 19 мар. В Москве намерены открыть новые технопарки, специализирующиеся на IT, пищевой промышленности и высокотехнологичном производстве, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Проекты по созданию новых технопарков представили на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций». Например, есть проект по созданию IT-технопарка в Центральном административном округе площадью более 20 тысяч квадратных метров.

«Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах — менее 1,5%. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 млрд рублей и создали еще 7,8 тыс. рабочих мест», — отметила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что на сегодня они обеспечивают работой около 70 тыс. человек, а также становятся технологическим ядром столицы. На данный момент в столице функционирует четыре подобных объекта: технопарки «Водный стадион», «Отрадное», «Горизонт» и «Физтехпарк».

Кроме того, в перспективе могут создать новый технопарк в Зеленограде для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Его возведут в рамках развития специализированной территории малого предпринимательства «Зеленоград». Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров.

«Новое направление для инновационных площадок Москвы — пищевая промышленность. В профильном технопарке планируется разместить пищевые производства и лаборатории, фабрики-кухни, пространства для ресторанов и фуд-кортов», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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