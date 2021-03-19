РИАМО - 19 мар. Вечером в пятницу пробки на столичных дорогах могут достичь 8 баллов из 10 возможных, в настоящее время в Москве свободно — 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранспорта.

«Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Люблинской улице, Ярославском шоссе. Нормально едут Ленинградский проспект, Кутузовский проспект и Третье транспортное кольцо», — говорится в сообщении.

Серьезных ДТП в городе не зафиксировано. На ряде участков МКАД на юге, севере и северо-западе проводятся дорожные работы.

До плюс 2 градусов и небольшой снег ожидается в Московском регионе в пятницу. Погода прогнозируется облачная с прояснениями.