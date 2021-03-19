РИАМО - 19 мар. В 2021 году в Московскую область планируется привлечь более 464 млрд рублей инвестиций, что позволит создать свыше 74 тыс. новых рабочих мест, в том числе в обрабатывающей промышленности, логистике, сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе. Такие данные содержатся в утвержденном комплексе мер по восстановлению занятости в Подмосковье.

Рабочие руки для бизнеса

В число крупнейших инвестиционных проектов этого года входит строительство распределительного центра Wildberries в Подольске и офисно-делового комплекса Rublevo Business Park в Одинцовском округе. Оба инвестора намерены создать по 5 тыс. рабочих мест.

Машиностроительному заводу «ЗиО-Подольск» для поддержания производственных мощностей потребуется 2,5 тыс. новых сотрудников. Строительство второго терминала в аэропорту Домодедово даст региону 2 тыс. новых рабочих мест в 2021 году.

Также внесут вклад в поддержание рынка труда такие инвестпроекты, как редевелопмент Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, строительство торгово-развлекательного комплекса «Павловский пассаж» в Павловском Посаде и логистического комплекса «Белый Раст Логистика» в Дмитровском округе.

Реализация десяти самых крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 132,7 млрд рублей в этом году обеспечит для жителей Подмосковья почти 21,9 тыс. новых рабочих мест.

Востребованные кадры

Московская область на протяжении многих лет входит в пятерку наиболее благополучных регионов России и занимает второе место после Москвы по уровню безработицы в Центральном федеральном округе.

Несмотря на проблемы, сложившиеся на рынке труда из-за «вирусного» кризиса, в Подмосковье наметился заметный рост потребности в рабочих кадрах в таких областях, как административная деятельность; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Также работодатели все чаще ищут сотрудников в сфере деятельности по ликвидации загрязнений; водоснабжения, водоотведения; организации сбора и утилизации отходов; государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения; обрабатывающих производств.

Что сделают власти

Мероприятия, направленные на восстановление уровня занятости в Подмосковье после кризисного 2020 года, потребуют около 194,4 млн рублей средств регионального бюджета. В частности, для безработных будут организованы оплачиваемые общественные работы, профобучение и дополнительное профессиональное образование.

Также предусмотрены единовременные выплаты безработным на организацию собственного дела. В целях эффективного трудоустройства выпускников вузов и колледжей будут заключаться соглашения с работодателями. Соглашения подразумевают, что молодых людей примут на те вакантные рабочие места, которые ранее предполагалось отдать иностранцам.

За счет федерального бюджета безработным в Московской области будут выплачиваться субсидии на открытие собственного дела, а работодатели смогут получить субсидии на возмещение затрат на содействие занятости. На эти цели направят около 94,9 млн рублей.

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