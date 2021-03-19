РИАМО - 19 мар. Долг потребителей тепла в России составил почти 238 млрд рублей, рост долга составил 12% (+29 млрд рублей) с января по февраль этого года, пишет в пятницу газета «Известия».

Соответствующие данные представила ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики». Самыми злостными неплательщиками за тепло оказались УК, малый бизнес и население. Рост числа должников связан с аномально холодной зимой, а также ухудшением финансовых возможностей у населения после пандемии.

«Задолженность растет каждую зиму: в холодные месяцы повышаются расходы на отопление. Обычно платежки приходят за прошлый месяц, поэтому как раз в начале января россияне получают крупные счета. Однако в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет в этот раз долг увеличивается ускоренными темпами», — отмечается в материале.

Так, с 1 января по 1 февраль 2019-го объем неплатежей вырос на 19,2 млрд рублей (8,6%), а в тот же период 2020-го — на 17,9 млрд (9,2%).

Между тем, по мнению экспертов, сдвиги в оплате электроэнергии могут привести к снижению надежности и безопасности теплоснабжения.