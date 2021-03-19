РИАМО - 19 мар. В пятницу в Москве и Подмосковье температура воздуха может подняться до плюс 2 градусов, местами возможен небольшой снег, на дорогах может образоваться гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Температура составит от 0 до плюс 2 градусов. Погода прогнозируется облачная с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, гололедица», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления, с порывами до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Предстоящей ночью температура может опуститься до минус 4-6 градусов. Погода также будет облачной. Ветер поменяет направление на юго-западное, порывы увеличатся до 3-8 метров в секунду.

Ранее в столице и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.