РИАМО - 19 мар. На комплекс по переработке отходов «Север» компании «РТ-Инвест», который находится в Сергиево-Посадском округе, поступило 20 тысяч пластиковых бутылок, собранных в ходе XIV «Ростех – Деминского лыжного марафона» в Ярославской области, сообщает пресс-служба компании.

Из переработанных бутылок произведут новые футболки и скейтборды. Их вручат пользователям социальных сетей, которые подтвердят, что в быту сортируют отходы.

«Международный «Ростех – Деминский лыжный марафон» в этом году побил рекорды по количеству участников. На 50-километровую дистанцию в Ярославской области вышло более 3500 спортсменов из 58 регионов России и 6 стран мира. Для лыжников на трассе были подготовлены специальные пункты питания. За время соревнований участники использовали 20 тысяч бутылок с водой и спортивными напитками», – говорится в сообщении.

Пластиковые бутылки объемом 0,125 мл изготавливались специально для соревнований, а после были собраны, упакованы и доставлены из Ярославской области на КПО в Сергиево-Посадском городском округе. Использованная тара здесь прошла дополнительную, более тщательную сортировку. Затем с помощью промышленного перфоратора в бутылках сделали проколы, чтобы избавиться от воздуха, и спрессовали в брикет весом 200 килограммов.

Сырье из этих бутылок отправят на переработку в новые товары. Из бывших ПЭТ-бутылок в рамках специальной акции будет произведено более 100 новых спортивных футболок, а из крышек для бутылок – скейтборды.

«На переработку отправлена вся тара, которую произвели специально для марафона. Из этого сырья будут сделаны футболки, скейтборды – мы подарим их подписчикам наших соцсетей, которые ведут «зеленый» образ жизни и подтвердят с помощью фотографий или видео, что в быту сортируют отходы. Таким образом, в этом году соревнования стали не только самыми массовыми в истории марафона по числу участников, но и самыми экологичными», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Он выразил уверенность в том, что эта акция станет хорошим примером правильного экологического сознания для всех жителей России.

Для участия нужно быть подписанным на Instagram Госкорпорации «Ростех» и разместить на своей странице фото или видео того, как вы сортируете мусор с хештегами #Ростех #Деминскиймарафон #Zerowaste.

Комплекс по переработке отходов «Север», где будет переработана тара, возведен дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Инвест». Для максимального вовлечения отходов во вторичный оборот компания организовала в Подмосковье раздельный сбор, ввела в строй четыре КПО и проектирует предприятие по переработке полимеров.