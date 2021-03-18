РИАМО - 18 мар. В ресурсном центре Одинцовасостоялось расширенное выездное заседание комитета по спорту и делам молодежи Московской областной думы, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

В ходе встречи обсудили закон о молодежной политике в Подмосковье и изменения, которые в него необходимо внести для актуализации. Кроме того участники коснулись темы волонтерского движения.

«В 2020 году мы открыли пять ресурсных центров поддержки добровольчества. Они разные, у некоторых есть своя изюминка. Центры – это место, где кипит жизнь. Они объединяют сотни активных волонтеров, и там, где они встречаются, рождаются новые идеи, новые проекты, новые лидеры. Здесь они развиваются, набираются опыта и компетенций, а еще учатся дружить, работать и общаться. Заряженность ресурсных центров очень высока», – отметила министр социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Новый центр поддержки добровольчества может также открыться в арт-резиденции Московской области в Нахабине.

В завершение встречи в Одинцове для министра подготовили сюрприз. Накануне хештег #волонтерыподмосковья набрал более 7 миллионов просмотров в TikTok. Добровольцы подарили Екатерине Швелидзе торт с этой отметкой и логотипом движения. Активист тиктокер Егор Балев подчеркнул, что теперь это лучший хештег на тему добра и волонтерства в России.