РИАМО - 18 мар. С началом дачного сезона необходимо удобрять плодовые деревья на участке, так как каждый год деревья выносят из почвы очень много питательных веществ, передает aif.ru.

По словам ландшафтного дизайнера Владислава Потапова, такие взрослые плодовые и косточковые деревья, как яблони, груши, вишни, сливы, нуждаются в подкормке комплексными минеральными удобрениями.

«Очень полезна для садовых деревьев органика. Лучше всего вносить под зиму в каждый приствольный круг взрослого дерева (около 12 лет) до 2 ведер коровьего или конского навоза. За зиму он успевает перепреть, становится доступным для корневой системы растений и не вызывает ожоги. Весной тоже можно внести эту полезную органику, но только если она уже хорошо перепрела», — сказал Потапов.

Он также отметил, что кустарники смородины, крыжовника или жимолости также нуждаются в весенней подкормке. Растениям старше 3 летнего возраста стоит подсыпать в приствольный круг по одному ведру перепревшего органического удобрения.

«Не забудьте и про комплексные минеральные удобрения. В малину подсыпьте немного опилок. Кустарник любит рыхлую, воздухопроницаемую почву», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что, согласно последним исследованиям, опилки не закисляют так сильно почву, как считалось раньше.