РИАМО - 18 мар. С началом дачного сезона необходимо удобрять плодовые деревья на участке, так как каждый год деревья выносят из почвы очень много питательных веществ, передает aif.ru.
По словам ландшафтного дизайнера Владислава Потапова, такие взрослые плодовые и косточковые деревья, как яблони, груши, вишни, сливы, нуждаются в подкормке комплексными минеральными удобрениями.
Он также отметил, что кустарники смородины, крыжовника или жимолости также нуждаются в весенней подкормке. Растениям старше 3 летнего возраста стоит подсыпать в приствольный круг по одному ведру перепревшего органического удобрения.
«Не забудьте и про комплексные минеральные удобрения. В малину подсыпьте немного опилок. Кустарник любит рыхлую, воздухопроницаемую почву», — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что, согласно последним исследованиям, опилки не закисляют так сильно почву, как считалось раньше.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии