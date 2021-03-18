РИАМО - 18 мар. Следователи возбудили уголовное дело за создание ячейки запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Арестантский уклад един» на территории СИЗО-4 в Южном Медведкове, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, не позднее апреля 2020 года лица, обладающие криминальным авторитетом, организовали на территории ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», запрещенное в Российской Федерации, с целью пропаганды его деятельности на территории изолятора», - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, деятельность которой суд признал экстремистской).

Осенью 2020 года в России на законодательном уровне запретили организацию АУЕ. Она пропагандирует, в том числе среди несовершеннолетних, воровские и тюремные понятия.