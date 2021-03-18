РИАМО - 18 мар. Отметку в 58 млн руб. превысила сумма платежей, которую внесли арендаторы регионального и муниципального имущества Подмосковья и неразграниченных земель в счет погашения отсрочки за прошлый год, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала марта в бюджеты поступили еще 14 млн руб. в счет погашения отсроченных арендных платежей», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Андрей Разин сказал, что с апреля прошлого года предпринимателям предоставили отсрочку по оплате аренды за восемь месяцев.

Он добавил, что арендаторы региона заморозили платежи по 773 договорам аренды имущества на сумму свыше 362,3 мдн руб. и уже в этом году стали гасить отсроченные платежи.

На текущий момент за аренду государственной неразграниченной земли ими было перечислено - 29,9 млн руб., за муниципальное имущество и землю – 27,4 млн, за областную недвижимость – 0,74 млн.

В городских округах Одинцовский арендаторам удалось погасить платежи на сумму свыше 8,8 млн, в Электростале – на 8,47 млн, в Щелкове – на 7,47 млн, в Люберцах - на 7,1 млн, в Богородском – на 3,8 млн, в Жуковском – на 3,5 млн, в Балашихе – на 2,9 млн, в Ступине – на 2,83 млн, в Ивантеевке – на 1,4 млн, Пушкинском – на 1,23 млн рублей.

Арендаторы могут погасить отсроченные платежи в 2021-2022 годах.