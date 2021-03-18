РИАМО - 18 мар. Художники арт-резиденции Московской области представили на международном форуме «Чистая страна» выставку-инсталляцию «Каждая капля имеет значение», которая привлекает внимание к загрязнению водных источников, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Второй форум «Чистая страна» прошел с 16 по 18 марта в технопарке «Сколково». Общественники, эксперты в области охраны окружающей среды, представители федеральных ведомств и бизнес-сообществ обсуждали будущее нацпроекта «Экология», законодательные инициативы, новейшие технологии и разработки для защиты природы.

Большой интерес зрителей вызвала серия коллажей, где на пейзажах известных художников начинает доминировать оставленный людьми мусор. Так, репродукция картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом бору» обрастает брошенными в лесу автомобильными покрышками. Близки к коллажам по стилю три ассамбляжа, они задавали каждому посетителю немой вопрос: а ты знаешь, откуда появляется вода в твоем доме и куда она утекает?

Эмоциональный акцент в инсталляции Подмосковья создали три кулера, наполненные водой из разных рек. Ни у кого не вызвала соблазна утолить жажду желтоватая жидкость. Кроме того, последствия небрежного отношения к экологии, демонстрировала рыбка, плавающая в аквариуме с полиэтиленовым пакетом.

Выставка была организована создателем арт-резиденции Подмосковья и экологом Сергеем Маликовым, который выступил на форуме в качестве эксперта комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в блоке «Вода России: оберегая главный ресурс будущего».

Маликов считает, что будущее экологии за высококвалифицированными специалистами на местах и во внедрении региональных и муниципальных программ по мониторингу водных объектов.

На международном форуме волонтеры Подмосковья помогали гостям ориентироваться в локациях и раздавали воду, а также приняли участие в стриме с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко о раздельном сборе мусора.