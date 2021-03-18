РИАМО - 18 мар. В 2020 году Главным управлением региональной безопасности Московской области проведена специализированная антикоррупционная экспертиза более 3,8 тыс. проектов нормативных правовых актов. Доля коррупциогенных факторов в проектах снизилась на 10%, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В Московской области прошел семинар-совещание с представителями правовых подразделений региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, органов прокуратуры и управления Минюста России по Московской области.

«На совещании обсудили совершенствование института антикоррупционной экспертизы на территории субъекта. Положительная динамика является закономерным результатом эффективной совместной профилактической работы», — сообщили в пресс-службе.

Сложившаяся практика изучения прокуратурой Московской области проектов региональных нормативных правовых актов на стадии их разработки, поддержана инициативой управления Минюста России по Московской области по рассмотрению в 2021 году проектов нормативных правовых актов субъекта, а также проектов уставов муниципальных образований.

К числу задач на 2021 год относится активизация деятельности независимых экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы. В этой связи ГУРБ Московской области предложено проведение занятий с назависимыми экспертами, а также запуск социальной рекламы для привлечения общественности к нормотворческому процессу. Совместно с управлением Минюста сейчас прорабатывается вопрос о проведении регионального конкурса среди независимых экспертов.

Специализированная антикоррупционная экспертиза позволяет обеспечить всесторонний контроль и защищенность нормативной базы Подмосковья от коррупционной составляющей.

Начальник управления по правовой работе и проведению антикоррупционной экспертизы ГУРБ Московской области Ольга Гарнова отметила, что объединение усилий всех субъектов антикоррупционной экспертизы на региональном уровне, обеспечение 3D контроля на стадии разработки нормативных правовых актов является залогом успеха для достижения чистоты единого правового пространства.