РИАМО - 18 мар. При расторжении договора в связи с ликвидацией организации или с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.

Правила сохранения заработка

За увольняемым сотрудником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Кроме того, за увольняемым сотрудником в исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения. При этом нужно, чтобы в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается при расторжении договора в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением или отсутствием у работодателя соответствующей работы.

Также такое пособие выплачивается в связи с призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, а также с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу.

Кроме того, пособие выплачивается из-за отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем. Еще одна причина для выплаты пособия — признание. работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора также может быть основанием для выплаты такого пособия.

Трудовой договор или коллективный договор могут предусматривать другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законодательством.

Квалификация

При сокращении штата работники с более высокой производительностью труда и квалификацией получают преимущественное право на оставление на работе

В случаях, если производительность труда и квалификация равны, предпочтение в оставлении на работе отдается семейным сотрудникам при наличии двух или более иждивенцев, лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества.

Также преимущество предоставляют работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации. Работодатель обязан при проведении сокращения численности или штата работников обязуется организации работодатель обязан предложить работнику другую вакантную должность, как того требует часть три статьи 81 соответствующего кодекса.

Правила увольнения

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Помимо этого, работодатель с письменного согласия работника может расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные законодательством.

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка работника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц (органов) не могут предусматриваться выплата работникам выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им каких-либо иных.

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