РИАМО - 18 мар. Столичный район Строгино, расположенный на северо-западе, за пять веков кардинально изменился, но по-прежнему главными здесь остались водоемы и одни из лучших пейзажей Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Название местности историки связывают с водными промыслами жителей. Самая популярная версия гласит, что оно пошло от остроги — рыболовной снасти. Поэтому неудивительно, что и сегодня золотой трезубец-острога украшает герб района», — говорится в сообщении.

В XVI веке на месте нынешнего района находились села. На заливных лугах пасли царских лошадей. А в 30-е годы XX века там развернулась большая стройка канала Москва — Волга. Во время ВОВ в Строгине располагались зенитные батареи, защищавшие Москву от авианалетов.

Жилая застройка в районе началась в 1960-х годах. Тогда же этот район стал частью Москвы. Новые же пространства начали возводить пару лет назад.

Так, на берегу Строгинской поймы в 2017–2018 годах обустроили комфортный пляж с деревянными настилами, в зеленой зоне обновили покрытия дорожек. Два года назад появился сквер-бульвар на улице Кулакова. Также для удобства жителей создана пешеходная зона возле западного вестибюля станции метро «Строгино».

А совсем недавно был открыт новый культурный центр на улице Маршала Катукова. Его открыли на месте бывшего кинотеатра «Таджикистан».

Строительство важных общественные пространств и объектов будет продолжено. В ближайшие два года появятся несколько крупных проектов в рамках программы «Мой район». Одним из главных направлений станет благоустройство парка «Березовая роща» и парка в Неманском проезде.

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