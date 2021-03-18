РИАМО - 18 мар. При любом нарушении закона запись видеокамер подмосковной системы «Безопасный регион» может быть приобщена к материалам дела, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В случае, если гражданин стал потерпевшим или свидетелем какого-либо преступления или правонарушения, то по телефону: 8 (498) 602-00-01, можно уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия. При необходимости также можно продлить срок их хранения, а затем обратиться в полицию для приобщения видеозаписей к материалам дела.

«Камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в настоящее время включает в себя свыше 62 тыс. видеокамер, расположенных на территории муниципальных образований Подмосковья.

Видеонаблюдение установлено на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, парках, скверах, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах многоквартирных домов.

«С начала 2021 года поступило более 150 заявок о продлении срока хранения записей камер системы «Безопасный регион». Любой гражданин имеет право подать заявление в полицию о приобщении записи к материалам дела. Чаще всего просят продлить видеоматериалы спорных ДТП», — добавил Каратаев.