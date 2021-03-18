РИАМО - 18 мар. Российский мультфильм по мотивам знаменитой немецкой народной сказки братьев Гримм под названием «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» вышел в прокат, передает Nation News.

Мультфильм сделала российская мультипликационная студия Wizart Animation. Режиссером мультика является Алексей Цицилин. Студия интерпретировала сюжет весьма мрачной народной сказки, где дети встречаются в лесу с ведьмой-людоедкой, и превратили ее в детскую комедию.

В центре сюжета ленты Гретель, работающая агентом в сверхсекретном Отделе Магической Безопасности. Именно ей предстоит расследовать исчезновение короля при загадочных обстоятельствах.

Ее напарником в этом деле становится родной брат Ганзель, которого сценаристы сделали комичным мошенником. Вместе с сестрой они узнают тайны волшебного мира и сразятся со злом.

За музыкальное сопровождение мультфильма отвечают Габриэл Хэйс и Брэд Брик.