РИАМО - 18 мар. В столичном спорткомплексе «Лужники» состоялся масштабный праздничный концерт, который был посвящен семилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, участие в мероприятии приняли президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В Х веке ее значительная часть вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни (в Херсоне сегодня - ред.), принял крещение князь Владимир и его дружина — это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу русской нации и единого централизованного российского государства», — сказал Путин.

Национальный лидер подчеркнул, что референдум в 2014 году восстановил историческую справедливость. По его словам, это событие продемонстрировало всему миру, что российский народ «имеет возможность и способность объединяться вокруг интересов Родины».

В свою очередь Собянин отметил, что москвичи пристально следили за событиями, происходившими в Крыму, и надеялись на воссоединение.

«Несмотря на то, что четверть века мы были по разные границы, мы верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь — нашим городом-побратимом», — сказал мэр.

На сегодняшний день между Москвой, Крымом и Севастополем реализуется масштабная программа регионального сотрудничества. По словам Собянина, строятся и ремонтируются сотни объектов — детские сады, школы, поликлиники и больницы.

«Восстанавливаем инфраструктуру, благоустраиваем парки, улицы, набережные. Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан — в Москву. Мы становимся ближе и роднее», — заключил градоначальник.

Программа сотрудничества между Москвой и Крымом была подписана в 2019 году. Она предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и городского хозяйства, и рассчитана до конца 2023 года.