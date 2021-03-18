РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Завершить работы по реконструкции Дворца культуры и спорта «Мир» в Домодедове планируют в 2022 году, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Мы получим новый один из самых современных, мощных ДК не только в Подмосковье, но и в стране. Ориентировочные сроки - начало 2022 года», - сказал Двойных.

Он добавил, что затраты на реконструкцию составляют порядка 800 миллионов рублей. Основные средства получены из бюджета Московской области. Бюджет муниципалитета оплачивает только треть работ.

Председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Александр Епишин отметил, что в скором времени начнется завершающий этап ремонтных работ.

«Последние изменения, которые были внесены, скоро должны выйти из экспертизы, и мы должны приступить к последнему, завершающему этапу ремонтных работ <…> В следующем году, я думаю, мы пышным праздником откроем после долгожданного ремонта наш любимый центральный дворец культуры «Мир», - сказал Епишин.