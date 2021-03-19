РИАМО - 19 мар. В Одинцовском городском округе в пятницу простятся с известным российским актером Виктором Конашенковым, сообщается на сайте Московского художественного академического театра имени Горького.

Он умер 17 марта в возрасте 68 лет.

«Отпевание Виктора Ивановича пройдет <...> в 11:15 в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Одинцовский округ, село Акулово, улица Школьная, 88», — говорится в сообщении.

Конашенков родился в Чите в 1953 году, позже он с семьей переехал в Одинцово, где ходил в школу. Он окончил ГИТИС в 1976 году. Работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, в Московском драмтеатре «Сопричастность» и театре «Мир искусства», а с 2009 года выступал на сцене МХАТ имени Горького.

Актер сыграл в таких постановках, как «Контрольный выстрел», «На дне», «Униженные и оскорбленные», «Мастер и Маргарита». Он также сыграл роли более чем в 15 фильмах и сериалах, среди которых — «Расплата», «Невидимки», «Срочно в номер» и «Неотложка-2».​