РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В Домодедове работают более 1200 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Более 1200 камер системы «Безопасный регион» работают на территории городского округа Домодедово. Это один из самых высоких показателей в Московской области. Эти камеры выведены не только в администрацию, но и в домодедовскую полицию, в дежурную часть. Это позволяет лучше раскрывать, предупреждать (преступления – ред.), позволяет сделать округ более безопасным», - сказал Двойных.

Он отметил, что также по системе «Безопасный регион» начали устанавливать камеры на подъездах.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.