РИАМО - 18 мар. В Московской области от коронавирусной инфекции привились уже около 350 тыс. человек, региональные власти работают над тем, чтобы как можно больше граждан записывалось на процедуру, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Большое количество людей все-таки очень сомневаются (о нужности вакцинации - ред.). Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение 60+, что вакцинация, особенно, если нет противопоказаний — это спасение. Сейчас порядка 350 тысяч привили, должны — несколько миллионов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что региональные власти работают над тем, чтобы на процедуру вакцинации записалось как можно больше людей.

Сделать прививку можно в медучреждениях Московской области, а также в выездных пунктах вакцинации. Для этого нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится добровольно. По этому направлению в регионе идет разъяснительная работа с жителями.

Ранее Воробьев заявил, что Подмосковье активно выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации от Covid‑19.

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Текстовая трансляция

18 МАРТА

- Около 350 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Большое количество людей все-таки очень сомневаются (о нужности вакцинации - ред.). Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение 60+, что вакцинация, особенно, если нет противопоказаний — это спасение. Сейчас порядка 350 тысяч привили, должны — несколько миллионов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

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«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

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