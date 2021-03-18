РИАМО - 18 мар. Финал конкурса «Театральная весна Подмосковья» пройдет на сцене Театрально-концертного центра «Щелковский театр» 20 и 21 марта, перед жюри выступят 36 коллективов из 19 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Итоги отборочного этапа подвели 2 марта. Заявки с десятиминутными видео прислали 75 коллективов из 28 муниципалитетов. Из них отобрали 36 лучших.

«В течение двух дней профессиональное жюри будет оценивать работы финалистов в номинациях «Театрализованное представление или концертная программа», посвященная истории России, в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, «Драматический спектакль», «Кукольный спектакль» в трех возрастных группах: 7-12 лет, 13-18 лет, 19 лет и старше», - сказали в пресс-службе.

Члены жюри – заслуженные преподаватели театральных вузов: Александр Бармак и режиссер Василиса Теплякова, а также актер Николай Качура.