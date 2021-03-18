РИАМО - 18 мар. Главгосстройнадзор закончил проверку работ при реконструкции плотины на реке Гуслянка в деревне Холмы городского округа Егорьевск, надзорное ведомство приняло решение выдать заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«Застройщиком выступает ФГБУ «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений» Спецмелиоводзох», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что работы на объекте окончены, а итоговая проверка, которую провели инспекторы ведомства, позволила принять решение о выдаче заключения о соответствии.

Согласно проекту, площадь участка реконструкции составила свыше 29 тысяч кв м. Во время работы удалось очистить дно реки от иловых отложений, произвести замену ветхих гидротехнических сооружений, провести благоустройство территории, укрепить береговую линию реки.

Следить за ходом строительства и реконструкции объектов можно посредством мобильного сервиса «Подмосковные стройки».