РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В Домодедове на базе Растуновской больницы планируют открыть реабилитационный центр, сообщила заместитель главного врача ДЦГБ Вера Максютина.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«У нас есть новости для наших жителей: буквально в сентябре этого года мы планируем открытие реабилитационного центра на базе Домодедовской центральной городской больницы в Растуновской участковой больнице», - сказала Максютина.

Она отметила, что центр будет включать в себя круглосуточный стационар, дневной стационар и кабинеты амбулаторного приема.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.