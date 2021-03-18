РИАМО - 18 мар. Оба вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии метро доступны для пассажиров, сообщает Telegram-канал «Метро. Оперативно».

Ранее Южный вестибюль станции был закрыт по требованию полиции.

«Станция «Спортивная» Сокольнической линии работает в штатном режиме. Вход и выход пассажиров осуществляется через оба вестибюля станции», — говорится в сообщении.

В четверг на стадионе «Лужники» состоялся праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к РФ. На мероприятие выступил президент России Владимир Путин.