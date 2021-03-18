РИАМО - 18 мар. Любое заболевание после нагрузки на иммунную систему от Covid-19 будет переноситься тяжелее, это же относится и к гриппу, сказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Ученый предупредил, что если течение коронавируса было тяжелым, то это может оказать влияние на состояние во время болезни гриппом в будущем.

«Все будет, конечно, зависеть от тяжести перенесенного ковида. Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая», — сказал Зверев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, гораздо легче перенесут грипп люди с прививкой от него, если вообще заболеют. Прививка в любом случае ослабляет ход болезни. По статистике до коронавируса, ни один человек, привитый от гриппа, не умер от него.

Вирусолог отметил, что тяжело переносят грипп и коронавирус люди с хроническими заболеваниями. Причем именно потому что их заболевания — диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистая патология — обостряются на фоне перенесенного заболевания и могут вызвать смерть.

«Есть такое понятие «отсроченная смертность» при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад. Тут то же самое — умирают чаще не от самого коронавируса, а от осложнений, присоединившихся инфекций», — добавил эксперт.

По словам Зверева, сейчас в России фиксируют очень мало случаев гриппа. Это полностью связано с мерами против коронавируса — гриппу они тоже мешают распространяться.

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Текстовая трансляция

18 МАРТА

- Около 350 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Большое количество людей все-таки очень сомневаются (о нужности вакцинации - ред.). Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение 60+, что вакцинация, особенно, если нет противопоказаний — это спасение. Сейчас порядка 350 тысяч привили, должны — несколько миллионов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- Врач‑вирусолог рассказал об опасности гриппа для переболевших Covid‑19. Так, он рекомендовал делать прививки от гриппа.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений по Covid‑19 в России к лету:

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.

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- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.