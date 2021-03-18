РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В 2020 году в микрорайоне Центральный Домодедова с юбилеем поздравили 50 долгожителей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В течение года с юбилеями были поздравлены 50 долгожителей. Им вручены памятные подарки и единовременная материальная помощь на общую сумму 835 тысяч рублей», - сказала Ключникова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.