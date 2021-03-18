РИАМО - 18 мар. Церемония прощания с актером Московского художественного академического театра имени Горького Виктором Конашенковым состоится в Одинцовском городском округе 19 марта, сообщается на сайте театра.

Артист скончался 17 марта в возрасте 68 лет.

«Отпевание Виктора Ивановича пройдет завтра, 19 марта, в 11:15 в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Одинцовский округ, село Акулово, улица Школьная, 88», — говорится в сообщении.

Конашенков родился в Чите в 1953 году, окончил ГИТИС в 1976 году. Работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, в Московском драмтеатре «Сопричастность» и театре «Мир искусства». С 2009 года служил в МХАТ имени Горького.

Артист играл в постановках «Контрольный выстрел», «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита». На счету Конашенкова также роли более чем в 15 фильмах и сериалах, среди них: «Расплата», «Невидимки», «Срочно в номер», «Неотложка-2».