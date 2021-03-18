РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В 2020 году в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово оказали помощь 107 жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В 2020 году оказана материальная помощь 107 жителям микрорайона на сумму 2 миллиона 764 тысячи рублей», - сказала Ключникова.

Она отметила, что в декаду инвалидов оказана единовременная материальная поддержка 1498 гражданам на 749 тысяч рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.