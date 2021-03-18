РИАМО - 18 мар. Стадион московского ФК «Спартак», который ранее носил название «Открытие Арена», переименовали в «Открытие Банк Арена», сообщает Nation News.

«Московский «Спартак» с сегодняшнего дня станет принимать соперников на стадионе «Открытие Банк Арена». Новое название спортивного объекта будет транслироваться на светодиодном экране во время матча 23-го тура РПЛ», — говорится в сообщении.

В этой игре столичные футболисты встретятся с екатеринбургским «Уралом».

«Спартак» в 22 матчах Российской премьер-лиги набрал 41 очко. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице. На первой позиции располагается петербургский «Зенит».

Ранее стадион красно-белых назывался «Открытие Арена». Кроме того, во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года он носил еще одно название — «Спартак». Этого требовали правила ФИФА и УЕФА.