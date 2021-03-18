РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В 2020 году в микрорайоне Центральный Домодедова отремонтировали ряд улиц, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В отчетном периоде на ремонт дорог, подъездов и тротуаров затрачено более 29 миллионов рублей. По софинансированию с бюджетом Московской области выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Южной, Солнечной, Подольский проезд, произведены работы по устройству тротуаров вдоль улицы Советской, возле лицея №3 оборудован пешеходный переход и установлен светофор», - сказала Ключникова.

Она отметила, что были произведены работы по устройству тротуаров по улице Новой от дома №5 до дома №9, вдоль улицы Ленинской, от дома №17 до Кутузовского проезда, по улице Школьной у детского сада «Жемчужинка», вблизи дома №4 по улице Советской.

Также выполнены работы по ремонту тротуара на улице Восточной. Произведены работы по установке бортового камня вдоль улицы Кирова от Подольского проезда до Кутузовского проезда. Проведены работы по устройству дополнительной полосы на повороте на улицу Корнеева с Каширского шоссе. Также в 2020 году произвели ямочный ремонт дворовых территорий и текущий ремонт внутриквартальных проездов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.