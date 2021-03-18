РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В микрорайоне Центральный городского округа Домодедово выявлено 513 должников по оплате за ЖКУ, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Должников, имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период более года, - 513. Сумма долга - 81 миллион рублей. Подготовлено и передано в суд 672 заявления о взыскании задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 28 миллионов рублей», - сказала Ключникова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.