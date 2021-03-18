РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В 2020 году в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово отремонтировали отмостку в пяти домах, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» в 2020 году в нашем микрорайоне произведен ремонт отмостки в пяти домах», - сказала Ключникова.

Ремонт провели в домах по адресам: Каширское шоссе, дома №№21, 25, 27, 29, и Кутузовский проезд, дом №9, на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Ключникова отметила, что в этом году программа капитального ремонта будет продолжена.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.