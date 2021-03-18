РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В 2020 году в территориальный отдел микрорайона Центральный Домодедова поступило 61 обращение граждан, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«За отчетный период в территориальный отдел поступило 61 обращение граждан. На личном приеме принято 34 человека», - сказала Ключникова.

В прошлом году из-за отмены массовых мероприятий отчет о проделанной работе не состоялся. Однако в территориальный отдел поступили записки от жителей. Было оформлено 12 поручений главы городского округа. Из них в настоящее время 4 выполнены, по 7 даны разъяснения.

Еще одно поручение находится в работе. Оно касается оборудования тротуара от дома №2 корпус 1 по улице 1-й Советский проезд до дома №25 на Каширском шоссе.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.