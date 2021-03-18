РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В 2020 году в микрорайоне Центральный Домодедова провели 23 встречи с жителями, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В 2020 году проведено 23 встречи с жителями, председателями общественного совета микрорайона, первичных общественных объединений, а также собраний председателей уличных комитетов и совещаний с общественными помощниками главы по различным вопросам местного значения», - сказала Ключникова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.