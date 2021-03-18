РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. К 75-летию Победы в микрорайоне Центральный ветеранам вручили 222 юбилейные медали, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

В четверг в микрорайоне Центральный прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны были вручены 222 юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», - сказала Ключникова.

На территории микрорайона проживают 10 участников ВОВ, 150 тружеников тыла, 1 житель блокадного Ленинграда, 17 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 1570 граждан, рожденных в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.