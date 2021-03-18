РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Волонтеры Балашихи в четверг приняли участие в мероприятии «Мы-вместе!», посвященному 7-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

С 18 марта 2014 года Крым получил официальный статус автономной республики и стал субъектом Российской Федерации на референдуме по статусу Крыма за воссоединение с Россией проголосовало 97% жителей. Годовщину воссоединения в Балашихе отметили с помощью традиционной акции «Мы вместе» и партийного проекта «Единой России» - «Историческая память».

«Сегодня в городском округе проходит несколько мероприятий, посвященных этому событию, в том числе и здесь - в микрорайоне Новый свет и на улице Заречной. Волонтеры Балашихи, команды молодежного центра «Новый свет» и досугового центра «Солнышко» вышли на улицы города с флагами, а также с листовками, напомнили жителям о событиях семилетней давности и поздравили их с праздником. Участником праздничного шествия также стал депутат Мособлдумы Николай Черкасов», - сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что в завершение акции, после праздничного шествия, в парке на Заречной улице состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие солисты и творческие коллективы культурно-досугового центра «Подмосковные вечера».

Артистка Лидия Васильева, ансамбли «Купавы», «Веселинка», образцовый коллектив «Планета детства» исполнили для жителей Балашихи песни о России, среди которых - «Севастопольский вальс», «Севастополь», а завершили мероприятие песней «Мы- единое целое».