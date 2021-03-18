РИАМО - 18 мар. Один из корпусов детского сада в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа капитально отремонтировали, объект уже открыли, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Корпус детского сада на улице Школьной, д. 12, к. 1 находился в аварийном состоянии и находился на участке площадью более 6,2 тыс. кв. м. Его выявили в 2020 году в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов.

«В 1970-е годы в здании располагался детский сад, позднее - начальная школа. Последние несколько лет объект был закрыт для посещения, так как находился в аварийном состоянии. В рамках проведения мероприятий по ликвидации и приведению в соответствие аварийных объектов было принято решение о капитальном ремонте здания площадью порядка 1000 квадратных метров», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, сейчас работы полностью завершены, и здание соответствует требованиям законодательства. Дошкольное учреждение на 120 мест открыло свои двери для детей местных жителей.

Территорию рядом с садом благоустроили. Там установили детские игровые комплексы, веранды и беседки.

За три года в Одинцовском округе выявили 500 объектов незавершенного строительства. Среди них 195 построек были возведены самовольно. К сегодняшнему моменту снесли или привели в соответствие 381 такой объект, что составляет 76% от их общего количества. Работы по ликвидации и восстановлению заброшенных зданий будут продолжаться в Подмосковье и в этом году.