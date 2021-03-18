РИАМО - 18 мар. Трудовое законодательство РФ обязывает работодателя не только в полном объеме выплачивать заработную плату и другие причитающиеся работнику выплаты, но и устанавливает конкретные сроки выплаты. Нарушивший их работодатель автоматически несет ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Московской области.

Порядок выплат

Датой выплаты всегда считается дата фактического получения работником причитающихся ему сумм в наличном или безналичном виде, а не дата создания расходного кассового ордера или платежного поручения.

Большинство работодателей ошибочно полагают, что если они направят в банк платежное поручение о зачислении денег на счета работников в установленный срок, то они не несут ответственности, если фактическое зачисление причитающихся работникам сумм будет произведено банком позднее установленной даты выплаты. Это неверно, так как в любом случае ответственность за нарушение сроков выплат будет нести работодатель.

Если сотрудник сам обратится к работодателю с письменной просьбой произвести выплату за пределами установленного срока, например, выплачивать ему зарплату один раз в месяц или произвести оплату отпуска после его начала, это не будет являться основанием для освобождения работодателя от ответственности.

Никаких исключений, снимающих с работодателя ответственность за нарушение сроков выплаты зарплаты и других сумм, причитающихся работнику, действующим трудовым законодательством РФ не предусмотрено.

Компенсации

ТК РФ устанавливает материальную ответственность работодателя в виде обязательной денежной компенсации, выплачиваемой сотруднику в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Выплата компенсации не освобождает работодателя от административной ответственности. Она предусмотрена ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Невыплата или неполная выплата в срок заработной платы и других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 5 тыс. рублей; юрлицам — от 13 до 50 тыс. рублей.

При повторном (в течении одного года) совершении аналогичного правонарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Дополнительная ответственность

Административная ответственность предусмотрена не только за нарушение в части выплаты зарплаты не реже, чем каждые полмесяца, но и за нарушение требования устанавливать в организации конкретные даты выплаты заработной платы не реже чем каждые полмесяца.

Также наказание грозит за несоблюдение установленных дней выплаты при фактическом соблюдении требования выплачивать зарплату не реже, чем каждые полмесяца.

В этом случае ответственность наступает по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения штрафа на должностных лиц — от 1 до 5 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность

При невыплате или частичной (менее половины) выплате заработной платы или иных сумм сотруднику работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по части 145.1 УК РФ.

Соблюдение работодателем сроков выплаты заработной платы и других сумм является важным предметом государственного надзора и контроля в сфере правового регулирования трудовых отношений. Характер имеющихся в настоящее время мер воздействия на работодателя прямо указывает на возможность их дальнейшего ужесточения.

Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля>>