РИАМО - 18 мар. Следователи выяснят обстоятельства жесткой посадки частного самолета в аэропорту Внуково, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел днем в четверг. Самолет иностранной авиакомпании совершил жесткую посадку, после чего произошло заклинивание и надлом шасси с деформацией левого крыла. На борту находились 5 членов экипажа, они не пострадали.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, частный бизнес-джет Hawker 900XP летел из Ниццы.