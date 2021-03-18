РИАМО - 18 мар. В Подмосковье с 10 по 17 марта эвакуировали свыше 90 машин такси за нарушения в сфере таксомоторных перевозок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области.

«В результате проверок выявили 515 нарушений, в том числе 93 автомобиля такси переместили на штрафстоянки из-за отсутствия у водителей медицинских и технических осмотров, действующих разрешений на перевозку пассажиров, а также за несоблюдение регионального стандарта такси», — сообщили в пресс-службе.

У многих водителей не было соответствующего водительского стажа для работы в Подмосковье — он должен быть не менее 3 лет.

Для безопасности пассажиров на территории области ведется системная работа по пресечению деятельности нелегальных такси. Все автомобили такси, получающие разрешения с февраля 2017 года на территории Подмосковья, должны соответствовать региональному стандарту.

Кузов машины должен состоять из основного белого цвета, полосы желтого цвета посередине и шашечного пояса на борту, полосы темно-серого цвета по краю авто. На крыше должен быть размещен световой фонарь. У водителя также должно быть действующее разрешение, наличие медицинского и технического предрейсового осмотров.