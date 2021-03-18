РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 мар. В подмосковном Дзержинском на улице Угрешская отключат холодное водоснабжения в связи с ремонтными работами, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением ремонтных работ 19 марта 2021 года с 00:00 до 06:00 будет отключено холодное водоснабжение в домах 32 и 32, строение 1 по улице Угрешская», - говорится в сообщении.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.