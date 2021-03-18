РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Власти городского округа Мытищ поздравили побратимов из Бахчисарайского района с Днем воссоединения Крыма с Россией, сообщается на сайте администрации горокруга.

Крымский полуостров отмечает знаковое событие – годовщину «Крымской весны». С Днем воссоединения Крыма с Россией от имени всех мытищинцев своих побратимов из Бахчисарайского района поздравили глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

«Они отметили, что это знаменательная дата, которая имеет огромное историческое значение для всех граждан Российской Федерации и Республики Крым, и пожелали всем жителям Бахчисарайского района мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и процветания», - говорится в сообщении.

Договор о сотрудничестве Мытищ с Бахчисарайским районом Республики Крым был подписан 27 июля 2015 года в городе Бахчисарае. В прошлом году дружбе муниципалитетов исполнилось 5 лет.

«Однако крепкие узы объединяют наших жителей уже несколько десятилетий. В советские времена на территории Бахчисарайского района располагались базы отдыха мытищинских градообразующих предприятий, и до сих пор находятся пансионат и детский оздоровительный лагерь завода «Метровагонмаш», - уточняется в материале.