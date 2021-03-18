РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В Королеве по улицам бегает маленький олень, предполагается, что животное вышло из национального парка «Лосиный остров», сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Вечером 17 марта жители Королева увидели маленького оленя у гипермаркета «Глобус».

«Я видел оленя, бегущего по улице Горького, вчера. Он явно испуган и боится городского шума. Сегодня (в пятницу - ред.) уже видел, что писали в соцсетях, что олень все еще в городе», - сказал собеседник агентства.

Жители предполагают, что молодой олень вышел в город из национального парка «Лосиный остров». В национальный парк жители сообщили об олене, бегающем по улицам Королева.

Официальной информации из парка пока не поступало.