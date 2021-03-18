РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов и представители Балашихинского водоканала в четверг в здании администрации микрорайона Железнодорожный встретились с инициативной группой жителей по вопросу улучшения качества воды в микрорайонах Ольгино, Павлино и ЖК «Столичный», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«По микрорайону Ольгино у жителей есть протокол независимой лаборатории, где ими зафиксировано колебание по наличию лития в воде, поэтому мы договорились, что сделаем мониторинг качества воды. По желанию горожан позовем лабораторию и через некоторое время посмотрим на наличие этого микроэлемента в воде. По другим показателям вода соответствует требованиям СанПиН», - сказал Черепанов.

Он добавил, что также есть превышение по жесткости, но оно в целом по региону присутствует, что в рамках производственной программы допустимо.

«По поручению правительства Московской области был проведен ремонт сетей. Дальше пройдет рассмотрение о надобности дополнительной станции обезжелезивания воды микрорайона», - отметил Черепанов.

По словам директора Балашихинского водоканала Николая Говричева, жители не остаются равнодушными. Вся информация, которая попадает в диспетчерскую службу водоканала, исходит от них. Если горожане видят какие-то изменения по составу воды, они звонят, а сотрудники ведут мониторинг с их помощью.

«На встрече мы выявили проблемные моменты. Обсудили водоснабжение микрорайона Ольгино. В связи с частыми остановками воды она может идти желтого цвета, это связано с тем, что мы проводим капитальный ремонт водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный. Мы меняем основные трубопроводы между ВЗУ 2.7, 2.6 и 2.5», - отметил Говричев.

В микрорайоне Павлино ведется замена засыпки и промывка резервуаров, распределительных, внутриквартальных сетей, такая же работа ведется в зоне влияния ВЗУ 2.4.

Также на встрече обсудили ситуацию в ЖК «Столичный». Говричев пояснил, что территория, находящаяся вокруг ЖК – самое сердце города, расположена в зоне влияния ремонтируемого ВЗУ 2.5. Система водоснабжения соприкасается с жилым комплексом, поэтому отголоски сказываются и на ЖК «Столичный».

На встрече с жителями наметили мероприятия по обследованию системы водоснабжения микрорайонов Ольгино и Павлино, а также ЖК «Столичный». Планируется исследовать источники водоснабжения, по каждому микрорайону определят дорожную карту, чтобы улучшить качество воды жителей.